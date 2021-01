Neue Entwicklung in Sachen Bike-Park Steinfurt: Wie Stefan Albers , Fachdienstleiter Stadtplanung, nach Leserreaktionen im Nachgang zu unserer Berichterstattung vom Donnerstag auf Anfrage mitteilte, ist eine Realisierung auf dem von den Initiatoren Frank Rummeling , Julian Sparbier und Martin Großmann geplanten Areal in Nachbarschaft des VR-Bank-Stadions nicht möglich. „Für mich ist das Vorhaben an dieser Stelle nicht vorstellbar“, so Albers. Hintergrund sei die Nähe zum FFH-Schutzgebiet „Bagno mit Steinfurter Aa“ und den damit verknüpften artenschutzrechtlichen Auflagen.

Zwar liegt der Bike-Park außerhalb des ausgewiesenen Gebiets, laut Albers gibt es allerdings Nutzungsbeschränkungen auch in der unmittelbaren Pufferzone. Diese hatten seinerzeit dazu geführt, dass die Bogenschützen des TB Burgsteinfurt das Gelände, das als Übungsplatz mit mobilen Zielscheiben genutzt wurde, verlassen mussten.

Auch planungsrechtlich sei das angestrebte Vorhaben als problematisch einzustufen. Lediglich ein Teilbereich sei als Kleinspielfeld ausgewiesen, merkte Albers an. Der Fachdienstleiter hatte erst gestern aus der Zeitung von dem Vorhaben erfahren, wie er betonte. „Mit mir hat keiner im Vorfeld darüber gesprochen.“

Mit der neuen Situation konfrontiert, zeigte sich Mitinitiator Frank Rummeling am Donnerstag überrascht und enttäuscht. Man habe im Vorfeld mit der Bürgermeisterin über das Thema gesprochen, die daraufhin die Empfehlung ausgesprochen habe, es über einen Antrag in die Politik einzubringen. Über die Bündnisgrünen sei dies auch erfolgt. Der Antrag stehe auf der Tagesordnung für die Sitzung des Sportausschusses am kommenden Dienstag.

Rummeling räumte ferner ein, Recherchen über etwaige umweltrechtliche Auflagen im Vorfeld über entsprechende Kartenveröffentlichungen des Kreises angestellt zu haben. Demnach habe das infrage kommende Areal zwar in direkter Nachbarschaft zum FFH-Gebiet gestanden, sei aber eben nicht in diesem Gebiet gelegen. Wenn die rechtliche Lage eine andere sei, müsse man das nun akzeptieren. Den Kopf in den Sand stecken wolle man indes nicht. Rummeling äußerte die Hoffnung, dass es gelinge, zusammen mit der Stadt einen Alternativstandort ausfindig zu machen. „Uns geht es in erster Linie darum, überhaupt eine Fläche in Steinfurt zu finden“, so der Mitinitiator. Der Wunsch vor allem unter Jugendlichen nach einer solchen Anlage sei groß.

Ludger Kannen, Fraktionssprecher der Bündnisgrünen, erklärte, dass man im Vorfeld innerhalb der Fraktion die Antragstellung abgesprochen habe. Auch sei die Frage mögliche umweltrechtlicher Einschränkungen zur Sprache gekommen. Dabei sei man zu der Einsicht gekommen, dass genügend Abstand zur Schutzfläche besteht. Zudem habe man die Ansicht vertreten, dass nur ein relativ geringer Eingriff in Natur und Landschaft vorgenommen wird, da die Anlage komplett aus Naturmaterialien erstellt werden soll.

„Wir werden nun Kontakt zum Technischen Beigeordneten Hans Schröder aufnehmen“, kündigte Kannen an. Mit ihm soll die rechtliche Seite nochmals geklärt und auch darüber nachgedacht werden, ob eventuell eine Verkleinerung des Parks eine Lösung darstellt.