Ein gefragter Erholungsort

Eigentlich eröffnen die Fördervereinsmitglieder das Gartenjahr, backen Neujahrskuchen im Kaminfeuer des Kötterhauses und tauschen sich in geselliger Kaffeerunde darüber aus, wie sie die Attraktivität ihres Lieblingsorts noch weiter steigern können. Und eigentlich nutzt Lehrgartenleiter Klaus Krohme das Treffen dazu, in Wort und Bild das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Eigentlich.

Corona hat zwar nicht den Lauf von Natur und Jahreszeiten beeinflussen können, wohl aber, wie fast überall, manche Planungen und Vorbereitungen auf den Kopf gestellt. Seminare konnten ab März nicht mehr angeboten werden. Auch die meisten Führungen wurden storniert. Keine Gartentage, kein Frohsinn-Konzert und eben auch kein Jahresrückblick. Den allerdings holt Klaus Krohme mit unserer Zeitung nach.

Krohme spricht von einem „in vielerlei Hinsicht außergewöhnlichen Jahr 2020“. In die Angebote und Programme seien viel Arbeit und Vorbereitung investiert worden. „Vieles war leider für die Tonne gemacht“, bedauert der Leiter des Kreislehrgartens die Absagen, die er und sein Team den Gartenfreunden machen mussten. Ein Trost: Der Garten war als Erholungsort durchgehend geöffnet und bei bester Wetterlage immer gut besucht. Sehr gut sogar, wie Krohme anmerkt und auf die Google-Anfragen im Internet verweist. Die Zahl ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr um das Doppelte, auf rund 80 000, angestiegen. Eine bemerkenswerte Entwicklung, die wohl auf die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen und der Suche nach nahen Ausflugszielen zu tun hat.

Was die Arbeiten in den Anlagen betrifft, so berichtet Krohme von einigen Umgestaltungen. Das Beet am Kötterhaus ist im Frühjahr mit hitzetoleranten Stauden neu gestaltet worden. Dadurch sei eine schöne Schaufläche für eine artenreiche Bepflanzung entstanden. Eine echte Alternative zu den öden und insektenfeindlichen Schotterwüsten privater Vorgärten.

Aufwendig saniert, ausschließlich mit heimischen Wildstauden und Gehölzen bepflanzt und mit Ibbenbürener Sandstein neu gefasst wurde die Teichanlage an der Weidenzwiebel. Ebenfalls umfangreiche Renovierungsarbeiten waren nach 34 Jahren am Kötterhaus notwendig. Das Dach ist isoliert und mit den vorhandenen Hohlpfannen wieder eingedeckt worden. Außerdem wurde der Gastraum mit neuem Mobiliar ausgestattet und die Kücheneinrichtung grundlegend modernisiert.

Krohme bedauert, dass erneut einige große Bäume gefällt werden mussten. Zu geringe Niederschläge haben den Trockenstress der Gehölze erhöht. Darüber hinaus haben die hohen Temperaturen im Sommer dem Obst stark zugesetzt. Während es bei den 40 Birnensorten im Kreislehrgarten kaum zu Hitzeschäden gekommen ist, hätten viele der 70 Apfelsorten einen kräftigen Sonnenbrand abbekommen.

Was Programm und Angebote in diesem Jahr betrifft, so ist, wie Krohme sagt, „eigentlich alles für 2021 durchgetaktet“. Solange aber niemand weiß, wann und wie die Corona-Schutzverordnungen wieder gelockert werden, werden Termine noch nicht veröffentlicht. Abwarten ist die Devise, wobei der Lehrgartenleiter betont, dass versucht worden ist, viele Seminare zum Obstschnitt, zu Staudenpflege, zu Rosenanpflanzungen oder dazu, den Garten insektenfreundlich zu gestalten, ins Freie zu verlegen, um Abstand und das Infektionsrisiko klein zu halten.

Auf die Unterstützung des Fördervereins und seiner Vorsitzenden Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer kann der Lehrgarten weiter zählen. Mit Vereinsmitteln sind QR-Codefilme, Stauden, neue Bänke und eine neue Digitalkamera angeschafft worden, die Veränderungen auf dem Gelände im Bild festzuhalten – insbesondere dann, wenn nicht jeder die Gelegenheit hat, den Garten von Frühjahr bis Winter zu besuchen.