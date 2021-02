Rückenwind für die Windkraft

Steinfurt -

Es ist planungsrechtlich schwerer Tobak, mit dem die Steinfurter Windenergie zukunftssicher gemacht werden soll. Eigentlich geht in Sachen Bau neuer Windräder nicht mehr viel. Um aber zumindest die vor einigen Jahren planerisch in Angriff genommenen drei Anlagen in Borghorst an der Grenze zu Laer zu bauen und dem Windpark Hollich die Möglichkeit zu geben, alte Rotoren gegen neue auszutauschen, haben die Juristen jetzt einen gangbaren Weg gefunden.