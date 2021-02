Lichtgestalten und ihre Botschaften für die Liebe

Steinfurt -

Sie sind Lichtgestalten, weil jede und jeder auf seine Weise die Welt ein bisschen besser gemacht hat – oder noch macht: Dr. Ruth Pfau, Dr. Sherwan Bery, Schwester Euthymia,Desmond Tutu, Pfarrer Hermann Scheipers, Bob Geldof, Schwester Andrea Höltervenhoff, Renate Waltermann, Pfarrer Peter Kossen, Evy Billermann, Michael Brockmann und Dorothea Mundus stehen beispielhaft für viele Menschen in Steinfurt und Umgebung sowie der Welt, die mit ihrem Engagement anderen helfen. Warum sie dies tun, was sie antreibt, ihre ganz persönlichen Botschaften sind auf Bannern zu lesen, die in der Fastenzeit im Pfarrgarten von St. Nikomedes zu sehen sind, wie die bischöfliche Pressestelle in einem Bericht mitteilt.