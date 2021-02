Vodafone baut neuen 5G-Sender in Steinfurt

Steinfurt/Kreis Steinfurt -

Der Mobilfunkbetreiber Vodafone wird bis Mitte des Jahres in Steinfurt eine Sendestation für die neue und deutlich schnellere 5G-Breitband-Technologie bauen.

Wie der Provider weiterhin mitteilt, hat er gerade in Lengerich und Hopsten je eine 5G-Sendeeinheit in Betrieb genommen. Neben Steinfurt sollen Emsdetten und Ibbenbüren bis zur Jahresmitte Standorte für 5G-Sender werden. Mittelfristig, so Vodafone, soll der gesamte Kreis durch den neuen Standard abgedeckt werden: „So wie es bei LTE bereits heute nahezu der Fall ist.“