Die Stadtwerke Steinfurt treten nicht nur als lokaler Energieversorger mit breitem Portfolio auf, sondern sind darüber hinaus auch für das Gemeinwohl der Stadt als Spendengeber aktiv. Und so freuten sich Hans-Bernd Haverkock und Harry Agethen von der Steinfurter Tafel am Dienstag sehr, als Tobias Wünnemann , Vertriebsleiter der Stadtwerke, ihnen 4680 OP-Schutzmasken und zudem 300 Paar Schutzhandschuhe überreichte.

„Wir können die Masken und auch Handschuhe sehr gut für unsere Kunden und Mitarbeiter gebrauchen“, bedankte sich Haverkock beim Spendengeber. Angesichts von 300 ausgegebenen Kundenausweisen, vielfach stecken auch größere Familien dahinter, sei der Bedarf groß. „Wir werden immer öfter gefragt, ob wir nicht auch Masken im Angebot haben“, berichtet Harry Agethen.

Die Spende sei ein sehr wirksamer Beitrag dazu, die Pandemie weiter in den Griff zu bekommen. Die Mitarbeiter, die täglich ehrenamtlich in der Einrichtung an der Bahnhofstraße arbeiten, müssen sich und andere schützen. Auch darf der Kunde die Geschäftsräume nur mit einer OP-Maske oder einer FFP2-Maske betreten. Zudem sind sie natürlich als Alltagsmaske sehr willkommen.

Die Masken sind nicht nur für Bedürftige aus der Kreisstadt bestimmt, sie stammen auch aus Steinfurt. Produzent ist die Firma MacAirlaid‘s, deren Firmensitz in Borghorst ist. Das Unternehmen stellt chirurgische, dreilagige Schutzmasken aus hochwertigem Vliesstoff in Premium-Qualität her.