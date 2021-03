Mehr als ein Vierteljahrhundert, genau 26 Jahre, war das ehemalige Lohnbüro im Nordwestflügel der Rotmannschen Tabakfabrik sein künstlerisches Reich. Doch alles hat seine Zeit: Es heißt Abschied nehmen für Heinrich von den Driesch von seinem angestammten Atelier. „Ich habe mich hier immer ausgesprochen wohl gefühlt“, sagt die Ikone der lokalen Kunstszene. „Ich weiß ja schon seit längerem, was auf mich zukommt“, fühlt er sich keineswegs übervorteilt. Wie berichtet, werden die alten Fabrikräume komplett saniert und in Wohnraum umfunktioniert. Das denkmalgeschützte Ensemble wird danach zu neuem Leben erwachen, nur eben anders als bisher. Klar, von den Driesch wird sie vermissen, die kulturell-kreative Vielfalt, die das ganze Umfeld auszeichnete. „Die Ochtruper Straße ist die bunteste Straße in ganz Steinfurt“, schwärmt er förmlich vom Standort und den Menschen, die dort leben. Stets hat der ehemalige Kunstlehrer, der trotz seiner fast 80 Jahre nichts an Umtriebigkeit eingebüßt hat, den Kontakt zu den Leuten gesucht. Das fiel leicht, denn durch die großen Fenster, noch verstärkt durch den verglasten Erker, bekam er immer mit, was draußen auf der Straße passierte. Seit über einem Jahr räumt er seine Kunstwerkstatt peu á peu leer.