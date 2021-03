„Wertvoller Naturraum in Gefahr“

Das Geschehen spielt sich weitestgehend auf dem Gebiet der benachbarten Gemeinde Metelen ab, doch auch der Teil des Landschaftsschutzgebiets Metelener Heide, der auf Steinfurter Stadtgebiet liegt, ist betroffen: Für den Bau der geplanten 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung von Wesel nach Meppen sollen zahlreiche Bäume in dem Waldareal gefällt werden. Dagegen regt sich Widerstand: Engagierte Waldschützer, bestehend aus einem im Februar spontan gegründeten Bündnis unter Federführung des Initiators Reinhard Weßling aus Emsdetten, hatten am Freitagvormittag zu einer Demonstration aufgerufen, um gegen Fällungen zu protestieren. Rund 20 Personen, teils private Umweltschützer, teils Politiker der Fraktionen GAL und Grüne sowie teils auch Ortsfremde, nahmen daran teil.

„Die Metelener Heide ist wertvoller Natur- und Erholungsraum und beherbergt sehr seltene Tierarten“, machte Weßling während der Kundgebung vor der Stadtbücherei deutlich. Manche mögen darüber lächeln, ergänzte der Initiator, aber es seien schon so viele Fällungen auch in Steinfurt durchgeführt worden, dass ihre Auswirkungen in der Gesamtheit erheblich seien.

Deutliche Kritik übte Weßling in Richtung Bezirksregierung Münster: Die Behörde hatte im Oktober den Planfeststellungsbeschluss über das vom Netzbetreiber Amprion beantragte Verfahren gefasst (wir berichteten). Man habe fehlerhaft gearbeitet und beispielsweise mit ungenauen Karten operiert.

Das Waldbündnis hätte eine Trassenführung begrüßt, die auf die wertvollen Waldbestände Rücksicht genommen hätte. Weßling: „Es wäre ohne Weiteres möglich gewesen, die Höchstspannungsleitung über freies Feld oder entlang der B 70 zu führen.“

„Wir hoffen, dass unser Protest nicht zu spät kommt“, so Weßling angesichts erster Rodungsarbeiten, die der Netzbetreiber vor dem 1. März in der Heide vorgenommen hatte. Die Schneise werde rund 80 Meter breit sein und nicht nur Nadelholzbestand würde tangiert, sondern vor allem auf Steinfurter Seite auch wertvolle Buchen. Insgesamt hat die Rodungsfläche eine Größe von 70 000 Quadratmeter.

Es schloss sich eine weitere kurze Rede von Hans Hoffmeister an, Naturschützer aus Metelen. In der Nachbargemeinde habe sich die Politik bereits intensiv mit der Trassenführung beschäftigt. In Steinfurt seien die Maßnahmen indes kaum öffentlich diskutiert worden und daher auch wenig bekannt.

Die Demonstranten zogen anschließend durch die Altstadt bis zum Baumgartenparkplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Weitere Protestaktionen in beiden Orten sollen folgen, kündigten die Initiatoren an.

Unterstützt worden war das Waldschutz-Bündnis vom BUND und Nabu Münster sowie von Fridays for Future Münster.