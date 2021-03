Afghanen an Ausländerbehörde übergeben

Borghorst -

Von Axel Roll

Hans Günter Hahn weiß nicht, wie die beiden hineingekommen sind und wie lange sie in ihrem selbstgewählten engen Gefängnis bei absoluter Dunkelheit ausharren mussten. Wie die Polizei später feststellte, waren es zwei 18 und 21 Jahre alte Afghanen, die nach dem Öffnen der Ladeklappe des türkischen Lastwagens am Dienstagnachmittag auf dem Hahnschen Firmengelände in die Freiheit krabbelten.