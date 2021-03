Er ist ein musikalischer Tausendsassa, war weltweit auf Tournee mit verschiedenen Bands und Orchestern, gründete später seine eigene Formation – und hat jetzt als Komponist von Musik für Film, Fernsehen, Hörspiele oder Werbespots in Berlin seine berufliche Erfüllung gefunden: Robert Gromotka. Was der 40-jährige Produzent, der Borghorst vor zwei Jahrzehnten in Richtung große weite Welt verließ, aber nie die Verbindung zu seiner westfälischen Heimat hat abreißen lassen, an seiner Arbeit so schätzt, wie er als Kulturschaffender die Coronazeit erlebt und was er für die Zukunft plant, darüber hat er mit Redaktionsmitglied Ralph Schippers gesprochen. Sie sind in Borghorst aufgewachsen, haben dort Abitur gemacht, ehe es sie als junger Mann in die Welt zog. Gibt es mehr als zwei Jahrzehnte danach noch Verbindungen? Robert Gromotka: Ehrlich gesagt nicht viele. Ich bin 2000 zum Studieren nach Dortmund gegangen. Später ging es durch die ganze Welt, ehe ich dann in Berlin gelandet bin. Berlin war schon damals der Hotspot überhaupt für Jazzmusiker – und der wollte ich unbedingt werden. Ganz konkret Kontakt habe ich noch stets zu einem Kollegen in Laer – ein alter Schulfreund von mir am Gymnasium Borghorst.