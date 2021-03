Dr. Jochen Reidegeld ist, wie er sagt, in einem politischen Haushalt groß geworden. „Da habe ich gelernt, wie wichtig es ist, seine eigene Meinung zu vertreten.“ Darum hat der leitende Pfarrer von St. Nikomedes auch nicht lange überlegt, nachdem er die ablehnende Stellungnahme des Vatikans zur Segnung homosexueller Paare gelesen hatte . Er hat sich an den Rechner gesetzt und seine persönliche Position dargelegt. „Ich habe nur kurz gedacht, ob es sich überhaupt lohnt zu schreiben.“ Bei den kirchlichen Institutionen setzt er bei diesem Thema durchaus ein Fragezeichen. Dass er die Menschen aber erreicht hat, die seinen Brief bei Facebook gelesen haben, zeigen die rund 50 Kommentare – Stand Freitagnachmittag. Nicht einer darunter, der sich gegen den Steinfurter Seelsorger stellt. Und das will in den sozialen Medien was heißen.