Die aktuell geltende Schutzverordnung erlaubt es wieder mehr Einzelhändlern, ihre Türen zu öffnen. Sowohl die Geschäftsleute als auch die Kundinnen und Kunden atmen auf, schließlich kehrt damit ein großes Stück Lebensqualität in den Alltag zurück. Doch am Corona-Himmel ziehen angesichts steigender Inzidenzzahlen dunkle Wolken auf, die großen Grund zur Sorge bereiten. Nach drei harten Wintermonaten hat der Buchhandel einen Sprung nach vorne gemacht. Er wird dem „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ zugeordnet, weshalb zum Beispiel das Büchereck am Markt in Borghorst wieder Kunden empfangen darf. So dürfen die Leseratten auch ohne vorherige Anmeldung kommen, stöbern und kaufen. Allerdings unter der Prämisse: ein Kunde pro zehn Quadratmeter und unter Berücksichtigung des Hygienekonzeptes. Man freue sich, die Kunden wieder persönlich beraten zu können.