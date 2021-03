Steinfurt will Luftkurort werden – Tecklenburg ist es bereits. Seit dem 26. August 1974 ist Tecklenburg, als einziger Ort im Kreis Steinfurt, ein staatlich anerkannter Luftkurort. Werben mit guter Luft – das klingt ein wenig antiquiert. Die gute Luft alleine locke keine Touristen an, erklärt Tecklenburgs Bürgermeister Stefan Streit. Ein wenig mehr müsse Urlaubern schon geboten werden. 1982 ist in Tecklenburg der 55 000 Quadratmeter große Kurpark eröffnet worden, der die Stadt seinerzeit 1,4 Millionen D-Mark gekostet habe. Tecklenburg habe sich 1999 auch zum Kneippkurort zertifizieren lassen. Jeder Ortsteil habe mittlerweile seine eigenen Kneippbecken. Es werde eng mit dem Kneipp-Verein Tecklenburger Land zusammengearbeitet, der sehr aktiv sei, berichtet der Bürgermeister weiter.