Der 24. März ist im Kalender der kuriosen Gedenktage zum europäischen Tag des handwerklich hergestellten Speiseeises ausgerufen worden. Für Alessandro Polla vom Eiscafé Venezia ist jeder Tag ein Tag des Eises. Von montags bis sonntags steht er ab 6 Uhr in seiner Eisküche und bereitet dort nach alten Familienrezepten die verschiedenen Sorten vor. Das Café hat er 1991 mit seinen Eltern in Borghorst vom ersten Eisdielenbesitzer des Ortes übernommen. Seit dem Jahr 2000 befindet sich das Geschäft auf dem Marktplatz. „Gold in der Küche“ „Liebe und Leidenschaft sind die wichtigsten Zutaten“, sagt der gelernte Eiskonditor mit einem Augenzwinkern.