Borghorst -

Eine Begegnung mit Werken des Bauhaus-Künstlers Heinrich Neuy hat den in Spanien lebenden Duvan López vor zwei Jahren völlig neu inspiriert. Was dabei entstanden ist, zeigt López jetzt in einer Ausstellung im Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum. Für Hedwig Seegers, Tochter von Heinrich Neuy, gab es noch eine n ganz besonder Überraschung.