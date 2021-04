Die Preise stiegen täglich, das sei eine total ungesunde Entwicklung, ist der HPR-Geschäftsführer überzeugt. Der Markt sei zurzeit leergefegt. Teilweise würden bestehende Verträge gekündigt. Zu kaufen sei Holz oft nur noch zu tagesaktuellen Preisen mit einem Preisanstieg von bis zu 100 Prozent. Holz sei bisher immer recht günstig gewesen, dass es irgendwann einmal teuerer werde, damit sei zu rechnen gewesen. Aber nicht damit, was jetzt passiere. Das sei eine Marktanpassung, die weit über das Ziel hinausgehe. Sägewerke verkauften das Holz derzeit vorwiegend in großen Mengen nach China und in die USA, erklärt Hermes. Das fehle dann auf den hiesigen Markt. Gleichzeitig habe der Bauboom die Nachfrage nach Holz vergrößert, sagt Markus Beckmann, Vertriebsleiter bei der Firma Holzland Waterkamp. Vor allem Handwerksbetriebe, die an Ausschreibungen gebunden sind, litten unter der Situation, weil sie ihre zuvor kalkulierten Preise nicht halten könnten.