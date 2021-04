„Wir sind hier nicht in Berlin oder Köln“, sagt der Architekt. Allein die Höhen, die er aus dem gerade offenliegenden Bebauungsplanentwurf für die Neubauten herausliest, sind einzigartig für Borghorst: Durchgängig seien auf dem Areal vier Voll- und ein Staffelgeschoss möglich. Was zur Folge hat, dass die Wohnblocks an der Arnold-Kock-Straße die gegenüberliegenden Dreistock-Gebäude noch um vier Meter überragen werden. Noch krasser wird es, so Bernard Hillebrand , gegenüber am anderen Ende des Campus. Die geplante Reha-Klinik kann bis zu 20 Meter hoch werden. Damit überragt sie das Ärztehaus nebenan wiederum deutlich. Das Nachbar-Mehrfamilienhaus ist mit gerade einmal zehn Metern Höhe um die Hälfte niedriger.

„Dass die Klinik selbst eine gewisse Größe haben muss, ist mir schon klar“, betont Hillebrand. Aber die Wohnbebauung sei in dieser massiven und dichten Form für Steinfurt nicht verträglich. „Das wird ein Ghetto“, befürchtet er. Auch hier hat er einen plastischen Vergleich: Die Mehrfamilienhäuser an der Arnold-Kock-Straße fassen knapp über 50 Wohnungen. Auf dem etwa gleich großen Areal gegenüber, wo vier Blocks entstehen sollen, werden es 130. Hillebrand: „70 wären verträglich.“ Nach seinen Berechnungen ist die geplante Wohnbebauung 2,4 Mal dichter und größer als die bestehende.

Der Architekt kennt das Areal sehr genau. Er hat für den städtebaulichen Qualifizierungswettbewerb einen eigenen Entwurf beigesteuert. Er kam damals nicht zum Zuge, gewonnen hatten die Kollegen aus Rotterdam, das Atelier Kempe Thill . „Ein sehr guter Plan“, lobt Hillebrand. Allerdings: „Da ist dann im Nachhinein überall was abgeknappt worden.“ Die Flaniermeile quer durchs Quartier wurde von 18 auf 15 Meter in der Breite geschrumpft, die vier Wohnblocks, übrigens bis zu 25 Meter tief, wuchsen dafür so kräftig, dass zum Teil die gesetzlich vorgeschrieben Abstände nicht mehr eingehalten werden. Bernard Hillebrand: „Sie verschatten sich zudem gegenseitig. Das sind Gebäudegrößen, die gibt es sonst in Steinfurt nicht.“

Der aktuelle Bebauungsplanentwurf lässt laut Hillebrand eine Wohn- und Nutzfläche von über 40 000 Quadratmetern zu, zuzüglich Tiefgaragen und Technikflächen. „Die ersten Investoren haben damals 30 000 Quadratmeter gefordert“, weiß Hillebrand. Damals seien vom Rat maximal 25 000 Quadratmeter diskutiert worden. Durch das neue Konzept mit der Reha-Klinik als Kern hält er 33 000 für die oberste Grenze.

Bernard Hillebrand hat Einspruch gegen Teile des Bebauungsplanentwurfs eingelegt. Derzeit läuft in dem Verfahren die Bürgeranhörung, bei dem solche Bedenken vorgebracht werden können. „Die Frist dafür endet am Freitag“, weiß der Architekt. Er hofft, dass er nicht der einzige ist, der gegen das Vorhaben in den vorliegenden Dimensionen vorgeht. Parallel hat er die Ratsfraktionen über seinen Einspruch informiert. Und auch schon einige aus seiner Sicht positive Rückmeldungen erhalten.

Bernard Hillebrand betont, dass er den Siegerentwurf von Kempe Thill grundsätzlich städtebaulich und baugestalterisch überzeugend findet. Allerdings: Das gesetzte Bauvolumen sei gegenüber dem Entwurf noch einmal vergrößert worden. Und das hat für ihn nichts mehr mit „Gemeinsam Zukunft entwickeln“ zu tun. „Da passt dann besser einsam statt gemeinsam.“