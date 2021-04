Wenn die Köchin und Kräuterexpertin Elke Schmitz jetzt im Frühling durch den Wald geht, hat sie immer einen Blick auf den Boden gerichtet, um zu schauen, was dort wächst. Zurzeit ist es der Bärlauch, der ihr Herz höher schlagen lässt. Am Buchenberg gibt es diese Pflanze in großen Mengen. Bärlauch ist für Elke Schmitz etwas ganz besonderes – damit beginnt ihr Wildkräuterjahr mit vielen Köstlichkeiten, die sie draus zubereitet. „Zu jeder Jahreszeit schenkt uns der Wald tolle Zutaten, die gepflückt, zubereitet und genussvoll verspeist werden können“, sagt Elke Schmitz.