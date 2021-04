Arbeitgeber sind seit dieser Woche verpflichtet, ihren Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten, Corona-Tests zur Verfügung zu stellen. Gerade Kontakte am Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg stellen laut einer Pressemitteilung der Bundesregierung ein erhöhtes Infektionsrisiko dar. Enge Abstimmung mit dem Betriebsarzt „Wir haben mit dem Testen schon deutlich früher begonnen“, sagt Oliver Palstring von der Geschäftsführung des gleichnamigen Küchenherstellers. Erst seien die „nicht ganz einfachen Tests“, bei denen das Stäbchen in den Rachen eingeführt wurde, verwendet worden. Mittlerweile gebe es die deutlich einfacher zu handhabenden Testsets für die Nase. Alle Mitarbeiter würden regelmäßig getestet, berichtet Palstring. In enger Absprache mit dem Arbeitsschutz und dem Betriebsarzt sei schon seit dem 16. März des vergangenen Jahres ein Corona-Qualitätsmonitoring erstellt worden.