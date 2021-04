Corona-Infektionszahlen in Steinfurt steigen weiter an

Steinfurt -

Von Marion Fenner

Die Infektionszahlen in Steinfurt steigen. Allein am Wochenende erließ die Stadt über 200 Ordnungsverfügungen, mit denen Kontaktpersonen von Infizierten in Quarantäne geschickt wurden. Die Polizei überwacht die Ausgangssperre. Ein Verstoß dagegen kann mit bis zu 25 000 Euro Bußgeld geahndet werden.