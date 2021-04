Mehrfamilienhaus in der Nacht evakuiert

Kellerbrand in der Arnoldstraße

Burgsteinfurt -

Nächtlicher Drehleitereinsatz: In einem Mehrfamilienhaus in der Burgsteinfurt mussten in der Nacht zu Dienstag Bewohner über die Balkone gerettet werden. Rauch versperrte den Weg durchs Treppenhaus.