In die Diskussion um die Dimensionierung des künftigen Gesundheitscampus auf dem Areal der früheren Textilfirma Kock hat sich jetzt auch der ehemalige Technische Beigeordnete Reinhard Niewerth eingeschaltet. Der langjährige Baudezernent der Kreisstadt warnt eindringlich davor, das Vorhaben der Berliner Investorengruppe IGP in der aktuell geplanten und im Bebauungsplanverfahren befindlichen Form umzusetzen. „Es droht eine städtebauliche Fehlentwicklung ersten Grades, mit deren Folgen wir mindestens 100 Jahre werden leben müssen“, übt Niewerth Kritik vor allem an der Maßstäblichkeit der geplanten Bauten.

Beispiel Reha-Klinik: Es sei ihm schon klar, dass dieses zentrale Gebäude des Gesundheitscampus eine gewisse Größe haben müsse. Wenn aber dort ein 90 mal 90 Meter großer, viergeschossiger Kubus entstehe, sei dies nicht zu akzeptieren. „Schauen Sie sich doch dazu mal im Vergleich das nicht gerade kleine Ärztehaus an: Es wirkt geradezu winzig“, bemängelt Niewerth. Dazu ein von vier Seiten geschlossener Innenhof. „Es muss den Patienten ja vorkommen, als ob sie in einen Gefängnishof schauen“, nimmt er kein Blatt vor den Mund.

Auch den weiteren Baukörpern, Pflegeheim wie Wohngebäuden, fehle jegliche Sensibilität in Bezug auf die umliegende, vorhandene Bebauung und den Stadtgrundriss allgemein. Ihm sei bewusst, dass die Gesundheitsfunktion eine bestimmte Größe benötige, um wirtschaftlich darstellbar zu sein. „Aber dann muss ich in die Fläche gehen und vielleicht auf die eine oder andere Wohnbebauung verzichten“, so Niewerth. Kritik übte er auch daran, dass es keine direkte Verbindung zur Innenstadt mit der von seinem Nachfolger propagierten neuen zentralen Achse bis zum BWS-Center gebe. Stattdessen durchzögen zwei Achsen, eine von Ost nach West, eine von Nord nach Süd, mehr oder weniger planlos das Gebiet.

Insgesamt gesehen, sei die aktuelle Planung „die mit Abstand schlechteste, die bislang vorgelegt wurde“. So, wie sie sich jetzt darstelle, sei sie unter dem Diktat der Gewinnmaximierung entstanden. Dies könne aber kein Maßstab für ein Vorhaben sein, dass eine nachhaltige Wirkung für Borghorst habe. Das Projekt müsse langfristig integrierbar sein und von der Gesellschaft auch angenommen werden. Man könne nur hoffen, dass die Politik noch rechtzeitig wach wird und gegensteuert, so Niewerth. Auch die Verwaltung sei in der Pflicht: Es gelte, einen tragfähigen Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Investors und denen der Allgemeinheit, die mit dem Ergebnis leben muss, zu finden.