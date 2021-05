Burgsteinfurt -

Von Axel Roll

Das Ergebnis der morgendlichen Aktion nennt Erster Beigeordneter Michael Schell „unaufgeregt“. Darum ist eine Wiederholung auch erst einmal nicht geplant, wie der Dezernent, der für die Coronamaßnahmen in der Stadt verantwortlich zeichnet, am Donnerstag betonte. Was war geschehen? Am Morgen hatten acht Kollegen des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung im Zusammenspiel mit der Polizei in den Wohnblocks an der Ochtruper Straße Kontrollen durchgeführt.