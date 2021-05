Denkmale in Steinfurt? Burg Ascheberg, das Schloss, das alte Rathaus oder die Parkanlage Bagno als Ensemble werden bestimmt sofort genannt. „Mehr als 200 Denkmäler gibt es in der Stadt“, berichtet Gerda Holstein. Die Diplom-Architektin ist seit gut 18 Monaten für den Denkmalschutz und die -pflege in der Kreisstadt zuständig. Sie hat ihr Steckenpferd im Laufe der Jahre immer mehr zum Beruf gemacht. Zu den Denkmälern gehören neben Gebäuden, Figuren, Bildstöcke, Statuen und fünf Bodendenkmale wie die Burg Ascheberg, Burg und Stift Borghorst, der Burgmannshof Hewenshof, das Landwehrteilstück im Scheddebrock und die mittelalterliche Wüstung Steintorfeldmark. All diese Objekte sind in der Denkmalliste der Stadt Steinfurt aufgeführt. Die meisten der dort verzeichneten Objekte sind im Privatbesitz. „Der Stadt gehören etwa 15. Der Rest ist privat, ein kleiner Teil befindet sich im kirchlichen Besitz oder ist dem Land NRW zugeordnet.