„Städtebaulicher Fremdkörper“

Borghorst -

Es geht hin und her. Die Wogen in der Diskussion um die Verträglichkeit der Gesundheitscampus-Pläne schlagen immer höher. Nachdem Architekt Bernard Hillebrand und der ehemalige Technische Beigeordnete Reinhard Niewerth ihre Kritik öffentlich gemacht und Hans Schröder als amtierender Stadtbaurat am Montag in dieser Zeitung geantwortet hatte, ist das Team Niewerth/Hillebrand wieder am Zug. Es sieht sich zu Unrecht in die Ecke der Projektverhinderer gedrängt. Gleichwohl hält Hillebrand an seinem Einspruch gegen den Bebauungsplan fest, hat sogar in Teilen noch einmal nachgelegt.