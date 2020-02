„Freispruch“ in fast allen Punkten

Gegen den Vorwurf, in zwei Fällen der Arbeitsagentur bzw. dem Jobcenter eine Arbeitsaufnahme nicht rechtzeitig mitgeteilt und damit zu Unrecht Arbeitslosengeld kassiert zu haben, wehrte sich gestern ein 40-jähriger Borghorster in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Steinfurt. Der Mann hatte im Oktober vergangenen Jahres einen entsprechenden Strafbefehl wegen Betruges zugestellt bekommen, gegen den er Einspruch erhoben hatte.

Beim in Rede stehenden ersten Zeitraum, der von November 2017 bis Januar 2018 angegeben wurde, erklärte der Borghorster, dass er gleich zu Beginn beim Sozialamt darauf hingewiesen habe, dass er voraussichtlich wieder in Arbeit kommt. Da er sich im Rechtsstreit mit seinem damaligen Arbeitgeber befand, unter anderem lief eine Kündigungsschutzklage, hatte er sich an diese Behörde in der Hoffnung gewandt, dort finanzielle Unterstützung zur Überbrückung zu erlangen. Er war nach eigener Aussage davon ausgegangen, dass ein Datenaustausch mit der Arbeitsagentur erfolgt.

Hinsichtlich des zweiten, nach Ansicht des Richters schwerer wiegenden Vorwurfs, merkte der Angeklagte an, dass er eine Arbeitsaufnahme rechtzeitig gemeldet und dabei angegeben habe, dass er zunächst nur zur Probe und dann auf 450-Euro-Basis arbeiten würde. Es ging in diesem Fall um den Zeitraum Anfang Mai bis Ende Juni 2019. Ein Aktenvermerk beim Jobcenter, den der Richter anführte, wies einen Eintrag am 6. Mai auf, die diese zunächst geringfügige Beschäftigung bestätigte.

Der Richter schlug daraufhin vor, dass Verfahren nach Paragraf 153a Strafgesetzbuch mit der Auflage, der Angeklagte möge eine noch ausstehende Rückzahlung an die Arbeitsagentur in Höhe von 800 Euro binnen eines halben Jahres leisten, einzustellen. Da der Borghorster beteuerte, monatlich nicht mehr als diesen Betrag zum Leben zur Verfügung zu haben, stellte das Gericht das Verfahren schließlich ohne Auflage ein. Der Angeklagte hat somit mehr Zeit, die noch ausstehende Forderung des Arbeitsamts zu begleichen. Die Staatsanwältin stimmte nach Rücksprache diesem Vorschlag zu.