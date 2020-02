Die Ehrenamtlichen der Hospiz-Initiative Steinfurt haben im vergangenen Jahr 35 Menschen in der Region Steinfurt-Borghorst und Burgsteinfurt, Nordwalde, Laer sowie Horstmar und Leer im Sterben in der häuslichen Umgebung und in den Altenheimen begleitet. Deutlich über 1200 Stunden ehrenamtliche Arbeit sei eine enorme Leistung, erklärte die Koordinatorin Vera Hilder während der Jahreshauptversammlung der Hospiz-Initiative in ihrem Jahresrückblick am Mittwochabend in der Familienbildungsstätte.

Das monatlich stattfindende Trauercafé wurde durch drei Trauerwanderungen, eine Radtour für Trauernde und zwei Themenabende „ Weihnachten ohne Dich“ ergänzt. Vera Hilder sprach von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie öffentliche Themenangebote, wie die Aufführung „Das Leben“ von Christoph Gilsbach, welche in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Laer und der evangelische Kirchengemeinde Laer angeboten wurde. Dazu gab es einen Kinoabend in der Zusammenarbeit mit dem Kino Burgsteinfurt, ein Workshop zum Thema Patientenverfügung, eine Tagesfahrt zur Fachmesse „Leben und Tod“ in Bremen und ein Vortrag über Trauer bei Kindern und Jugendlichen. Im Februar wurde ein Einführungskurs in die Sterbe- und Trauerbegleitung abgeschlossen, durch den der Verein eine engagierte Gruppe neuer Ehrenamtlicher gewonnen habe. Die Homepage des Vereins wurde komplett überarbeitet und ist jetzt deutlich moderner und übersichtlicher.

Vorstandsmitglied Josef Leugermann führte durch den Abend. Der finanzielle Rechenschaftsbericht des Kassierers Hein Küsters zeigte eine solide Basis für das kommende Jahr. Die Kassenprüferinnen Rita Kurzweg und Martina Weiermann bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und baten die Versammlung um Entlastung des Vorstandes.

Die bisherige zweite Vorsitzende Kerstin Böyng hatte ihren Rückzug aus dem Vorstand im Vorfeld angekündigt. Ihr wurde für das jahrelange Engagement gedankt. Sie bleibt dem Verein als ehrenamtliche Begleiterin erhalten. Zur ihrer Nachfolgerin wurde Agnes Töns gewählt. Die Schriftführerin Gerda Bürger stellte sich erneut zur Wahl und wurde einstimmig wiedergewählt. Zur neuen Kassenprüferin bestimmte die Versammlung Maria Müller.

Für dieses Jahr ist eine Fortbildungswoche für alle Ehrenamtlichen geplant. Zudem wird eine Fahrt zur Fachmesse „Leben und Tod“ in Bremen angeboten. Am 22. Februar findet eine Trauerwanderung für Männer statt. „Ethische Fragestellungen am Lebensende“ ist das Thema eines Vortrags am 21. April.

Die Hospiz-Initiative Steinfurt, Wettringer Straße 6, ist unter Telefon 0 25 51/ 1 85 98 59 dienstags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 9 bis 11 Uhr sowie per E-Mail unter vera.hilder@hi-steinfurt.de erreichbar.