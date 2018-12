Erstes Projekt wird bereits umgesetzt

Das erste Projekt ist bereits angestoßen und wird ab dem nächsten Jahr umgesetzt: In den Siedlungsbereichen der vier Ortsteile soll an 500 Lichtpunkten die herkömmliche Beleuchtung ausgetauscht werden. Die Straßenlaternen erhalten LED-Lampen. Dafür gibt es einen Zuschuss vom Umweltministerium, das 25 Prozent der Kosten übernimmt. Den Antrag hatte Marco Wesseling auf den Weg gebracht. Es war eine seiner ersten Amtshandlungen als Klimaschutzmanager der Stadt. Ist die Umstellung in gut drei Jahren abgeschlossen, kann sich das Ergebnis sehen lassen. Eingespart werden 80 Prozent der Energiekosten und jährlich 100 Tonnen CO2-Ausstoß.

Seit einigen Wochen hat der 28-Jährige seinen Arbeitsplatz im Tecklenburger Rathaus. Er stammt aus Rheine, hat aber familiäre Wurzeln in Leeden. Dort leben seine Großeltern. „Als Kind bin ich jedes Wochenende bei ihnen gewesen“, erzählt Wesseling. Er hat nach seinem Abitur zunächst eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann absolviert und dann an der Fachhochschule Münster Umwelttechnik studiert. Der junge Ingenieur will in Tecklenburg vor allem eins: die Menschen für den Klimaschutz sensibilisieren. Und das fängt für ihn bereits in Schulen und Kindergärten an.

Schwerpunktmäßig möchte Wesseling Ausbau und Nutzung der erneuerbaren Energien vorantreiben. Eine Fotovoltaik-Anlage amortisiert sich innerhalb von zehn Jahren, weiß Wesseling. Beeindruckende Zahlen nennt er auch, wenn es um die energetische Sanierung von Häusern geht. Verschlingt ein unsaniertes Haus innerhalb von 20 Jahren 107 000 Euro an Energiekosten, verbraucht ein saniertes Gebäude 21 000 Euro. „Man erreicht die Menschen oft über das Finanzielle“, sieht er in den Einsparungen ein gutes Argument für Sanierungsarbeiten.

Potenzial sieht der Klimaschutzbeauftragte auch im Bereich Verkehr. 5670 Pkw sind in Tecklenburg zugelassen, die insgesamt auf eine Fahrleistung von 122 Millionen Kilometer kommen. Eine Zahl, die auch Bürgermeister Stefan Streit beeindruckt. Wesseling möchte den Menschen die Angst vor Elektrofahrzeugen nehmen, die Sorge, dass sie nicht ausgereift sind.

Der Arten- und Klimaschutz steht ebenfalls auf seiner Liste. Im nächsten Frühjahr wird dazu ein Runder Tisch gegründet, den Wesseling leiten soll.

Der Klimaschutzbeauftragte arbeitet bereits eng zusammen mit dem Netzwerk „Energieland 2050“ im Kreis Steinfurt. Gemeinsam werden dort Projekte initiiert, unter anderem eine „Haus zu Haus-Beratung“.

Der neue Mitarbeiter in der Stadt hat also genug zu tun in den nächsten drei Jahren. So lange ist die Förderung der Stelle zunächst befristet. Für Bürgermeister Stefan Streit ist das Klimaschutzmanagement allerdings ein nachhaltiges Projekt. Eine Verlängerung oder Ausweitung auf eine dauerhafte Stelle – das würde er durchaus befürworten.