In der denkmalgeschützten Kirche war kein Platz mehr frei. Der Adventskranz verbreitete vorweihnachtliche Stimmung, als Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff mit der Losung aus Jesaja 40:3 den Abend eröffnete. „Seelenbilder möchten wir erzeugen“, so umschrieb sie das Ziel des Abends.

Im dritten Konzert der Reihe der Adventsmusik der evangelischen Kirchengemeinde gab es einen harmonischen Wechsel aus Musik, Gesang und Lesung. Von der Empore erklangen zeitgenössische deutsche und englische Lieder wie „Holy Is The Lamp“ oder „It`s Christmas Time“. Zur Unterstützung spielte im Chorraum der Kirche der Posaunenchor. An der Orgel gab Ulrich Vahrenholt Kostproben seines Könnens.

Zwischendurch boten die Lesungen von Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff die Möglichkeit zur Einkehr und Besinnung. „O Heiland, reiß die Himmel auf“, das Lied, das den „roten Faden“ durch die Konzertreihe in den vier Gemeindeteilen bildet, wurde durch Orgel, Posaunenchor und Gemeinde gemeinsam intoniert. Für die Veranstaltung wurde kein Eintritt erhoben, stattdessen bat man um eine Spende.