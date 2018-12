Ein zauberhafter Abend

Noch nie sei der Aufführungsort älter gewesen als die von ihm darin gespielte Barock-Musik; so erwies das Trio dem Schloss seine Referenz. Tatsächlich schien der Rittersaal wie für die Mandolinenmusik geschaffen. Mit ihren Interpretationen vertieften die jungen Künstler diese passende Atmosphäre. Das galt sowohl für die frühen Werke von Arcangelo Corelli (Sonata IV op.3) und Dario Castello (Sonata terza), wie für die romantischen neueren Kompositionen bis hin zu Astor Piazzolla.

Zunächst spielten die beiden Damen ausdrucksstark auf den alten Instrumenten nachgebauten Mandolinen. Zu ihnen gesellte sich Sich mit einer modernen „Liuto forte“ was nichts anderes heißt als „laute Laute“. Die erhöhte Klangfülle hatte den Vorteil, dass die warmen tiefen Töne deutlicher zu hören waren. Dadurch konnten auch die Mandolinenspielerinnen in voller pointierter Klarheit aufspielen, ohne jemals schrill zu wirken.

Bei den Werken des späten 19./20. Jahrhunderts nahm Sich dann statt der Laute die Gitarre zur Hand. Auch in dieser Kombination überzeugten die jungen Künstler mit schöner Tongebung und gutem Zusammenspiel. So gaben sich die Hörer fasziniert den zarten Klängen des „Mattino d’Autunno“ (Herbstmorgen) von Raffaele Calace hin oder dem „Arioso“ von Rossen Balkanski. Oder sie ließen sich von den vertrackten Rhythmen der auf spanischer Folklore fußenden Tänze (Nr. 7 und Nr. 6) von Federico Mompou begeistern.

Natürlich durfte bei der romantischen Musik auch eine komplizierte Liebesbeziehung nicht fehlen. Doch da hatte der „Tango Apasionado“ Piazzollas (aus: The Rough Dancer and the Cyclical Night) trotz seiner „Romeo und Julia“-Thematik einen eher versöhnlichen Schluss. Und auch die von Yasuo Kuwahara wunderbar lautmalerisch vertonte Göttersage „Weaving Girl“ (Webendes Mädchen) nimmt dann doch ein weitgehend gutes Ende.

Mal rhythmisch-dynamisch geprägt, mal innig-gefühlvoll: Es war ein außergewöhnlicher zauberhafter Abend. Er endete mit dem ermutigenden Adventslied als Zugabe: Tragt in die Welt nun ein Licht!“