„Leise biegen sich die Bäume in der stillen, dunklen Nacht und mit silbrig, kalten Fingern streift der Mond die Erde sanft.“ Das Lied „Sternentanz“ von Matin Te Laak beschreibt die Stimmung in der Stadtkirche ganz gut. Als die Besucher am Sonntag durch den Schnee hereingestapft kommen, stimmen sich die Sänger bereits ein und begrüßen die Besucher mit Musik. Darunter viele Eltern, aber auch treue Fans des Chores. Ohne große Mühe erfüllen die Kinder die Kirche mit Liedern und erwecken sie zum Leben. Nach dem ersten Lied können die Besucher nicht anders: Ihnen bleibt vor Staunen der Mund offen stehen und vor Spannung sind alle leise.

Aus der Stille heraus erklingen das Klavier und die Gitarre, dann die Stimmen, die einen ganz und gar durchdringen und die Kälte von draußen gar nicht mehr spüren lassen. Aus ganzem Herzen singen die Musiker über Gott, über Weihnachten und über den Glauben. Dieser Elan und der Feuereifer der hinter jeder Note steckt, bringt die Gäste zum klatschen, sorgt für Gänsehaut und lässt einen einfach nur Staunen. Direkt werden Handys gezückt und das Konzert aufgenommen. Voller Stolz stoßen sich die Sitznachbarn an und deuten auf ihre singenden Kinder oder Enkel. Das ist durchaus angebracht. Nachdem seit September jede Woche auf den Tag des Weihnachtskonzertes hingearbeitet wurde, kann nun jeder stolz auf sich sein. Die Anspannung fällt ab, die Freude am Gesang wird unüberhörbar.

Als zum Abschluss „Stille Nacht“ in verschiedenen Sprachen gesungen wird, kommt die Weihnachtsstimmung so richtig auf. Egal ob auf arabisch, russisch oder kroatisch – auch wenn man den Text nicht beherrscht, so wird dennoch die altbekannte Melodie mitgesummt.

Eintritt wird bei dem Konzert nicht erhoben, sondern um Spenden gebeten. Die Chorleiterin weist darauf hin, dass der Chor von terre des hommes zum Weltretter ernannt worden ist. Mit dem Geld soll diese Organisation unterstützt werden. 1000 Euro kommen bei dem Konzert zusammen.