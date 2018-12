Tecklenburger Land wird „Marktland“

Tecklenburg -

Solch einen frischen Grünkohl in dieser Qualität, den gibt es bei uns nicht.“ Dr. Siegbert Panteleit ist begeistert von dem Angebot auf dem Tecklenburger Wochenmarkt. Ob fangfrischer Fisch, duftendes Brot, Wild aus hiesigen Landen oder Käse – es gefällt ihm, was er sieht. Panteleit ist Chef der Firma „SPE“ (Standort- und Projektentwicklung). Gemeinsam mit den Kommunen des Tecklenburger Landes will er das „Tecklenburger Marktland“ entwickeln – ein mit 66 000 Euro gefördertes Leader-Projekt. Ziel ist es, das Potenzial bestehender Märkte zu ermitteln und mögliche neue Standorte auszumachen – so wie in Leeden.