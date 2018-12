Alles dreht sich um das Herz

Tecklenburg-Leeden -

Ob es in diesem Jahr eine weiße Weihnacht gibt, vermag jetzt noch niemand vorherzusagen. Am 3. Adventssonntag aber passte das Ambiente genau. Die Leedener Stiftskirche fügte sich ein in die verschneite Landschaft des Teutoburger Waldes. In der Kirche fand eine besinnliche Adventsmeditation statt. Im Mittelpunkt stand der Chor „Musica Nova“ von der „Chorgemeinschaft Edelweiß Leeden“ unter der Leitung des münsteraner Musikpädagogen Sven Leimann.