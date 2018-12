Das ist zunächst das neue Hotel, das das Gesicht des Ortes verändern wird. Ein zukünftiger Hotelbetreiber könne nicht erwarten, dass seine Gäste in Tecklenburg ein Dauer-Unterhaltungsprogramm finden. „Erholung suchenden Gästen muss nicht ein ständiger Rummel auf dem Marktplatz vorgesetzt werden“, findet Marielies Saatkamp.

Die Wohnqualität aufzuwerten ist für die Ratsfrau ebenso wichtig wie die Förderung des Tourismus. Auch außerhalb der Bühnensaison gebe es ein Kulturprogramm, das sich sehen lassen könne. Ob Schlosskonzerte auf Haus Marck oder einer der schönsten Weihnachtsmärkte der Umgebung in Leeden, Veranstaltungen der Heimatvereine oder des Krokodiltheaters: „Das alles ist für Einheimische und Gäste da. Es ist gut, dass der Sparzwang hier nicht zu Streichungen oder gar Schließungen geführt hat.“

Tecklenburg könne mit anderen Pfunden wuchern als mit Lärm und lautstarken Vergnügungen, spricht Marielies Saatkamp den „Stutenmond“ an. Sie wünscht sich für den alten Bahnhof ein Natur-Tourismus-Konzept, das Synergien mit Haus Marck, Haus Hülshoff und der ANTL schafft. „Da waren die Planungen am Stutenmond schon ein Schritt in die richtige Richtung – minus Rodelbahn und Imbiss am Münsterlandblick.“

Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen ist für die Ratsfrau eine wichtige Aufgabe der nächsten Jahre. Es müssten auch größere Wohnungen angeboten werden, in die weniger finanzkräftige Familien mit Kindern einziehen. Der soziale Wohnungsbau ist überfällig.“

Ein weiterer Themenschwerpunkt der Grünen: der Naturschutz. Erfreulicherweise seien Mittel für den Artenerhalt im Haushalt festgeschrieben, freut sich Marielies Saatkamp. Denn dessen Rückgang und der Klimawandel seien die größten Herausforderungen für die kommenden Jahre. „Es bedarf vieler helfender Hände und guter Ideen, um unsere Umwelt zu schützen, bevor vieles unwiederbringlich verloren ist.“