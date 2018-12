Eine Gesamt-Strategie fehlt

Die Stimmung ist harmonisch, ja fast schon besinnlich. Ein Weihnachtsbaum zieht die Blicke auf sich, adventliche Dekoration schmückt die Tische. Zur letzten Sitzung in diesem Jahr traf sich der Stadtrat am Dienstagabend in der „Historischen Gaststätte Franz“ in Brochterbeck. Wichtigster Tagesordnungspunkt: die Verabschiedung des Haushalts 2019. Einstimmig wird er genehmigt. Auch alle anderen Punkte werden ohne Gegenstimme abgesegnet - sei es der Stellenplan oder der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes.

Harmonie pur? Nicht ganz. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Egbert Friedrich nutzt die Gelegenheit zu einer generellen Analyse. Wo steht Tecklenburg? Wo will die Festspielstadt hin? Was ist aus den Leitbildern und Konzepten geworden? Sind sie, einst mit viel Enthusiasmus erstellt, allesamt in den Schubladen des Bürgermeister-Schreibtisches verschwunden? Und was ist mit einer konzeptionellen Gesamtstrategie? „Der aufmerksame Beobachter Tecklenburgs Politik kann mit Recht sagen: Das gibt es in Tecklenburg nicht“, so die Kritik von Friedrich.

Dass es durchaus Konzepte gibt, weiß der CDU-Mann natürlich. Beispiel Festspielstadtkonzept: „Es gibt bis heute keine Umsetzung.“

Beispiel „Tourismusleitbild 2005“ mit dem Schwerpunkt, Tecklenburg als Kneipp-Kurort auf dem Markt zu positionieren: „Ist Tecklenburg einer der führenden Kneipp-Kurorte Deutschlands geworden? Haben wir es geschafft, die Aufenthaltsdauer der Gäste zu erhöhen? Konnten wir die verkehrstechnische Anbindung der Ortsteile verbessern? Nichts davon haben wir erreicht“, beantwortet Friedrich die Fragen selbst. Diese Orientierungslosigkeit habe auch zum Scheitern des „Stutenmondes“ geführt. „Die Investoren hatten keine Möglichkeit, ihr Projekt an einer Leitlinie auszurichten.“

Beispiel Energie- und Klimaschutzkonzept: Darin enthalten ist ein Konzept für einen Bus-Shuttle. „Die Umsetzung der Verwaltung ist ausgeblieben“, konstatiert Friedrich. Enthalten ist auch die Möglichkeit, für jedes Baugebiet ein Blockheizkraftwerk zu planen. „Bis heute erfolgte keine Umsetzung des eigenen Konzeptes.“

Die CDU-Fraktion habe zudem die große Sorge, dass das Schlüsselprojekt „Burggraf“ am Ende ebenfalls scheitern könnte. „Noch immer nicht wurden dem Rat alle Verträge vorgelegt. Die Gespräche zwischen Investor und Verwaltung dauern bereits Monate an, ohne dass wir einen Entwurf des Durchführungsvertrages gesehen haben“, kritisiert Friedrich. Der Vertrag zum Kulturhaus sei erst zustimmungsfähig gewesen, nachdem die CDU-Fraktion ein Anwaltsbüro eingeschaltet habe. „Wir haben kein Interesse mehr an diesen Spielen auf Zeit. Wir müssen Verträge prüfen können. Wenn wir berechtigte rechtliche Bedenken aussprechen, haben sie diese zu berücksichtigen, ohne künstlich den Rat unter Zeitdruck zu setzen,“ ermahnt der Fraktionsvorsitzende den Bürgermeister.

Abschließend bietet er an, mit ihm gemeinsam eine Vision für Tecklenburg zu entwickeln, damit „jeder der vier Ortsteile für sich und natürlich alle gemeinsam eine Zukunft haben“.