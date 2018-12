Nicht jeder hat Geld für ein Haus

„Bezahlbarer Wohnraum wird in den Städten und immer mehr auch im ländlichen Raum zur Mangelware“, heißt es in dem Antrag. Für Familien, Paare und Einzelpersonen mit geringerem Einkommen seien Einfamilienhäuser in der Regel nicht zu finanzieren. Ältere Personen würden sich oft eine kleinere Wohnung wünschen. „Sozialer und barrierefreier Wohnungsbau kann hier ein Schritt in die Richtung sein, bezahlbaren und seniorengerechten Wohnraum in der Region zu schaffen.“

Konkret beantragt die SPD-Fraktion, bei der Planung von neuen oder der Überplanung von bestehenden Wohngebieten, neben Einfamilienhäusern auch Vier- bis Sechs-Familienhäuser zu ermöglichen. Bei der Suche nach Investoren soll die Stadt darauf hinwirken, dass ein Teil der Wohnungen als Sozialwohnungen zur Verfügung gestellt wird.

Bürgermeister Stefan Streit kündigte an, dass zur nächsten Sitzung des Fachausschusses, in dem Antrag beraten wird, ein Vertreter des Wohungsbauförderamtes eingeladen werde.

Einstimmig sprach sich der Stadtrat außerdem dafür aus, die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule bereits zum 1. Januar 2019 anzupassen. Auch das war ein Antrag der SPD-Fraktion. Besuchen mehr als ein Kind einer Familie gleichzeitig die Offene Ganztagsgrundschule beziehungsweise eine Kindertageseinrichtung, so halbiert sich der Beitrag für das zweite Kind. Für jedes weitere Kind entfällt der Beitrag. So lautet der Beschluss.

Manche Familien oder allein Erziehende, deren zwei oder mehr Kinder gleichzeitig in eine Kindertageseinrichtung gehen oder an den Angeboten der OGGS teilnehmen, geraten dabei finanziell an ihre Grenzen, begründet die SPD ihren Antrag.

Tatsächlich seien es nur wenige Fälle, in denen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig Kita oder OGGS besuchen und für die ein Beitrag zu zahlen sei, informiert die Verwaltung. Sie geht von einem Kostenrahmen zwischen 3000 und 4000 Euro aus.