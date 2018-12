Beide Chöre präsentierten adventliche Kostproben aus ihren Repertoires. Als Überraschungsgast „vertellte“ Gerda Zirbes plattdütske Geschichten in „Moadersprauk“. Ein besonderer Dank ging an die beiden Chorleiter Sven Leimann (Musica Nova) und Jan Kampmeier (MGV Edelweiß) sowie an die Chorsprecherin von Musica Nova Elisabeth Püning für ihr besonderes Engagement.

Alfred Berkenheide, erster Vorsitzender der Chorgemeinschaft, verabschiedete alle Sänger und Sängerinnen in die Weihnachtsferien, nicht ohne noch zuvor auf die Jahreshauptversammlung am 26. Januar hinzuweisen. Der Männergesangsverein hat zwischenzeitlich noch einen Auftritt im Rahmen der Weihnachtsmesse am zweiten Weihnachtstag in der katholischen Kirche Leeden St. Hedwig.