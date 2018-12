Inzwischen ist es schon zu einer liebgewonnenen Tradition geworden, dass das Krokodil Theater diese lustige Reisegeschichte für große und kleine Menschen ab fünf Jahren in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester in Tecklenburg anbietet. „Für uns sind es immer ganz besondere Tage“, so die Macher. „Dann haben die Familien Zeit, etwas zusammen zu erleben und es herrscht eine freudig-entspannte Atmosphäre. Für uns sind das oft die schönsten Vorstellungen.“

In diesem Jahr wird das Theaterstück zum ersten Mal im „Theater am Wasserschloss“ auf Haus Marck gezeigt. Der Spielort ist barrierefrei. Die Eintrittskarten kosten sechs Euro.