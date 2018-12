Mit dem Bus statt dem Auto anreisen

Tecklenburg -

Chaos auf den Parkplätzen, in den Straßen der Stadt verzweifelt nach einer Lücke für ihr Fahrzeug suchende Autofahrer: Bei Großveranstaltungen oder Aufführungsterminen der Freilichtspiele ist es voll in der Festspielstadt. „Ich sehe einen extrem großen Bedarf“, argumentierte in der jüngsten Sitzung des Stadtrates der CDU-Fraktionsvorsitzende Egbert Friedrich für die Einführung eines Shuttle-Services. Die CDU hatte beantragt, diese Möglichkeit prüfen zu lassen.