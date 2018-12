„Mit dem Weihnachtsmann hat alles angefangen“, erinnern sich Rosi und Thomas Riesenbeck. Er hängt mittlerweile am Carport. „Dann kam die erste, die zweite, die dritte Lichterkette hinzu“, erzählen die beiden schmunzelnd. Und heute? 45 Lichterketten, insgesamt 800 Meter lang, sind es mittlerweile, die das Grundstück strahlend schön illuminieren. Rund 9000 LED-Lämpchen sorgen für ein zauberhaftes Bild.

Vier bis sechs Wochen vor dem ersten Advent fangen die Riesenbecks mit dem Dekorieren an. Nach Feierabend und an den Wochenenden werden die Lichterketten aufgehängt. An Wänden und in Bäumen erstrahlen sie. Ein Fahnenmast wird genutzt, um ein Zelt aus Lämpchen zu zaubern. Rentiere und Sterne zieren das Gelände. Auf dem Carport ist ein Adventskranz angebracht. „Den haben wir aus dem Erzgebirge mitgebracht“, erzählt Rosi Riesenbeck. „Wir kaufen jedes Jahr etwas dazu. Allerdings nicht in der Vorweihnachtszeit, sondern am Jahresanfang, wenn es Sonderangebote gibt. Gerne fahren sie dazu in die Niederlande, haben dort ein Lieblingsgeschäft mit einer riesigen Auswahl gefunden.

Das Schmücken werde immer leichter, weil alles seinen festen Platz habe, schildert Thomas Riesenbeck. Allerdings würden ihm so langsam die Ideen ausgehen, was er noch aufbauen oder beleuchten könne. Üppig ist es aber auch jetzt schon.

Traditionell laden die Riesenbecks am Montag nach Totensonntag zum „Anleuchten“ ein. Dann gibt es Glühwein und Bratwürstchen für die Nachbarn und Freunde. Und alle warten auf den Moment, in dem Thomas Riesenbeck quasi den Schalter umlegt. In diesem Jahr seien wohl 70 Gäste da gewesen, freut sich Rosi Riesenbeck.

Nun erstrahlen die Lichterketten Tag für Tag, am frühen Morgen, bis es hell wird, und ab dem späten Nachmittag, wenn es dunkel ist. Bis zum 7. Januar. Dann wird das Licht ausgemacht auf dem Grundstück der Familie und alles abgebaut. Zwei bis drei Tage dauert das. Alles wird verstaut für das nächste Jahr. Und man darf gespannt sein, was dann wieder hinzukommt. Da wird den Leedenern sicherlich noch etwas einfallen, um ein noch üppigeres Bild zu zaubern.

Die Vorfreude auf Weihnachten – beim Anblick der festlichen Lichter steckt sie jeden an. Rosi und Thomas Riesenbeck machen damit vielen Menschen eine Freude – und sich selbst natürlich auch.