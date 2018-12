Spenden sammeln für Kinder in Peru

Tecklenburg-Leeden -

Die Sternsinger ziehen Anfang Januar wieder durch den Stiftsort. Im Rahmen der ökumenischen Aktion, die in dieser Art und Weise in Leeden bereits zum 27. Mal stattfindet, machen sich ab Samstagvormittag, 5. Januar, nach dem Aussendegottesdienst, der um 9 Uhr in der evangelischen Stiftskirche beginnt, Kinder und Jugendliche auf den Weg.