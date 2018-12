„Ich habe keinen Tag bereut“

Antje Drewel übergibt die Nahkauf-Leitung an ihren Sohn Michael

Tecklenburg -

„Ich glaube, dass ich das gut in Tecklenburg machen werde!“ Im Februar des Jahres 2009 zeigte sich Antje Drewel sehr optimistisch. Damals übernahm sie den ehemaligen Aktiv-Markt Prigge, machte daraus den Nahkauf-Markt Drewel. Heute, knapp zehn Jahre später, kann man nur sagen: Sie hat es gut gemacht, sehr gut sogar. Von Anfang an hat sie Vollgas gegeben – und tritt nun auf die Bremse. Zum 1. Januar übergibt sie die Leitung des Vollsortimenters an ihren Sohn Michael. Dem Markt bleibt sie aber weiterhin erhalten.