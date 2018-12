Mensch und Tier unter Dach und Fach

1767 veröffentlichte der Osnabrücker Staatsmann Justus Möser als Antwort auf Voltaires Kritik seine positive Schilderung der Lebens- und Arbeitsweise in einem niederdeutschen Hallenhaus, die unter dem Titel „Die Häuser des Landmanns sind nach ihrem Plan die besten“ erschien. Darin werden die wirtschaftlichen und sozialen Vorzüge der ländlichen Wohnungen geschildert, in denen „alles unter Dach und Fach“ war.

Doch Möser war nicht der einzige, der die Vorteile der westfälischen Bauernhäuser lobte. Speziell für das Tecklenburger Land ist die Beschreibung eines typischen Tecklenburger Bauernhauses durch den Tecklenburger Hoffiskal August Karl Holsche (1746–1831) aus dem Jahr 1788 überliefert, die direkt Bezug auf Voltaires Beurteilung nahm.

So schreibt Holsche: „Die Art zu bauen in der Grafschaft Tecklenburg hat etwas eigenthümliches, ist dem Zustande, worin die Landbewohner sind, so angemessen, daß die Häuser, so wie sie itzt eingerichtet werden, keiner Verbesserung fähig sind. Es ist wahr, der Bauer hat alle seine Früchte und sein Vieh bei sich im Hause, es ist aber nicht wahr, daß er mit den Schweinen aus einem Topfe ißt und alles durcheinander gehet.“

Zunächst beschreibt Holsche die Diele des Hauses, auf die man mit dem Wagen fahren konnte. Bei einem großen Bauernhaus war es sogar möglich – ohne zurückzusetzen – mit dem Wagen umzudrehen. Alles Getreide und Heu sowie Hanf und Flachs („Spinnewerk“) wurde auf die Diele gefahren und von dort auf den Balken gebracht, der die gesamte Fläche des Hauses einnahm. Da die Häuser zudem im Erdgeschoss niedrig, aber im Dach sehr hoch gebaut wurden, war auch bei ertragreicher Ernte stets genug Lagerfläche vorhanden.

In den sogenannten „Kübbungen“ stand das Vieh; auf der einen Seite die Pferde, auf der anderen die Kühe. Die Schweine wurden entweder in einem Winkel der Diele oder in einem separaten Schweinestall außerhalb des Gebäudes untergebracht. Diese Kübbungen gehörten nach Holsche nicht zum eigentlichen Haus, sondern waren an die innere, Jahrhunderte überdauernde Holzkonstruktion aus Eichenholz angebaut und konnten, wenn sie schadhaft wurden, leicht ausgetauscht werden.

Das Dach wurde mit Stroh eingedeckt, weil diese Bedachungsart die Wärme besser isolierte, was Mensch und Tier zugutekam. Zwar war ein Strohdach in der Herstellung teurer als ein Ziegeldach, aber es ließ keinen Regen durch und seine Unterhaltung war kostengünstiger. Zudem war die Haltbarkeit eines Strohdachs höher. Die Viehställe waren zudem durch das über ihnen gelagerte Stroh sowie Hanf und Flachs wärmegedämmt.

Über den Pferdeställen schliefen die Knechte, über den Kuhställen die Mägde. Die Schlafstätten des Gesindes wurden aus dem Grunde gewählt, damit das kostbare Vieh unter stetiger Beaufsichtigung stand; „denn hievon der Pflege des Viehs hängt der Wohlstand des Bauern ab“, bemerkt Holsche.

Im Winter wurde auf der Diele gedroschen und das Vieh konnte ohne große Mühe von der Diele aus gefüttert werden. Das gedroschene Korn lagerte der Bauer in Kisten. Zur Fütterung des Viehs dienten Heu und Stroh. Die Küche erstreckte sich über die gesamte Breite des Hauses und hatte an beiden Außenseiten viele Fenster, die den Raum aufhellten. Zudem war sie sehr geräumig, so dass sie Platz für Familie und Gesinde bot. Die Küche war von der Diele und den Ställen mit einer Wand abgetrennt. An dieser Stelle richtet sich Holsche erneut direkt gegen Voltaire, indem er bemerkt: „Mithin geht Mensch und Vieh nicht durcheinander, in vielen Bauernhäusern ist es in den Küchen sehr reinlich.“

Holsche beschreibt auch den Herd des Hauses. Er war so angelegt, dass keine Feuergefahr von ihm ausgehen konnte. Zudem gibt Holsche an, dass die meisten Bauern mittlerweile steinerne Schornsteine eingebaut hatten. Zuvor war der Rauch durch das ganze Haus abgezogen, „welches freylich unangenehm war, von vielen alten Bauern aber fürs Vieh zuträglich gehalten wurde.“

Die Mahlzeiten wurden gemeinsam von allen Hausbewohnern an einem großen Tisch in der Küche eingenommen. Dort wurde aber nicht nur gegessen, sondern auch gesponnen. An die Küche schlossen sich zur Diele hin zwei Stuben oder Kammern an. Die eine Stube, die in zwei Räume getrennt war, diente dem bäuerlichen Ehepaar als Schlafgemach und Aufenthaltsraum. Von beiden Räumen aus war die Beaufsichtigung der gesamten Diele möglich. Die andere Stube war Schlafraum der Kinder. In den Kammern hinter der Küche wurden Garn oder andere Sachen aufbewahrt. Zudem war hier der Webstuhl untergebracht. Unter einer dieser Kammern befand sich ein Keller.

Holsche abschließend: „Man hat also alles, was zur Haushaltung gehört, bey einander, und ich wüßte nicht, wie es vernünftiger eingerichtet werden könnte. Die Scheure und die Viehställe außer dem Hause in besonderen Gebäuden zu haben, erschwerte unstreitig die Haushaltung, und der Wirth kann das Ganze nicht übersehen, das Vieh wird nicht so gut in Acht genommen, und das Gesinde ist sich zu sehr selbst überlassen.“

Voltaire waren diese wirtschaftlichen Vorteile des Zusammenlebens von Mensch und Vieh unter einem Dach bestimmt fremd. Doch er musste trotz aller Beanstandung der bäuerlichen Lebensverhältnisse feststellen: „In ihren verräucherten Hütten mit solch abscheulicher Nahrung sind diese Menschen der Vorzeit gesund, kraftvoll und fröhlich“.