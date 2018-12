Im Hotel „Amore Dio“ geht es rund

Die Zuschauer werden in dieser Komödie in ein kleines, beschauliches Hotel am Lago Maggiore entführt. Endlich ausspannen: Bärbel ( Petra Didden) und ihre Freundin Hilde (Monika Esfeld) möchten ein paar Tage Urlaub genießen im Hotel „Amore Dio“. Und sie erleben, was viele Urlauber kennen: den Streit um die Liegen, um den besten Platz am Pool. Und dann sucht man(n) oder Frau noch den Partner fürs Leben. Natürlich gehört ein gut aussehender Kellner dazu, der den weiblichen Urlaubern fast jeden Wunsch von den Augen abliest. Doch leider hat der arme junge Angelo (Sebastian Esfeld) gar keine Zeit, da seine Mutter Teresa (Annette Reiffenschneider) ihn immer scheucht. Und dann kommt noch diese schreckliche Ameisen-Plage im Hotel dazu.

So oder so ähnlich geht es in diesem turbulenten Stück der Theatergruppe zu. Unter der Regie von Liesel Kortlüke üben die neun Schauspieler nun zweimal in der Woche im Saal Antrup. Dort schätzen sich die Theaterleute glücklich, dass ihnen Familie Antrup die Möglichkeit bietet, schon jetzt die Bühne aufzustellen und sie so zu bespielen, wie es im März 2019 den Zuschauern präsentiert wird.

„Lassen Sie sich mitnehmen auf die Reise an den Lago Maggiore, mit ganz viel Sonne und noch mehr Spaß. Es wird reichlich zu lachen geben, und das bedeutet Training für die Lachmuskeln“, heißt es in der Ankündigung der Theatergruppe.

Die Aufführungen sind am 2. März, 19 Uhr, 3. März, 15 Uhr, 16. März, 19 Uhr, 17. März, 15 Uhr, 23. März, 19 Uhr, und am 24. März, 15 Uhr.