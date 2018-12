Damit Tecklenburg das Prädikat „Kneipp-Kurort“ behält (verbunden mit jährlichen Landeszuwendungen von rund 170 000 Euro), ist es erforderlich, einen weiteren Badbetrieb – zweckmäßigerweise mit Therapie- und Übungsräumlichkeiten – zu errichten. Dazu haben Rat und Verwaltung eine Planung erstellt sowie rund 340 000 Euro in den städtischen Haushalt eingestellt. Für die Ausgestaltung hat die Kreissparkasse dem Kneipp-Verein anlässlich seines 30-jährigen Bestehens 2000 Euro gespendet. Das berichtet der Kneipp-Verein.

Der Vorsitzende des Kneipp-Landesverbandes NRW, Ulrich Kallwei, hat eine finanzielle Förderung dieses Projektes durch den Kneipp-Bund in Aussicht gestellt. Die Vereinsvorsitzende Hildegard Greve blickt daher optimistisch in die Zukunft und verspricht, alle Energie daran zu setzen, das neue Kneipp-Zentrum am Waldfreibad mit Leben zu füllen.

Der Kneipp-Verein Tecklenburger Land hat für das kommende Jahr wieder ein vielfältiges Programm erarbeitet. Ob Qi Gong oder Yoga, themenbezogene Wanderungen oder Ausflüge, Vorträge oder Führungen – vieles wird geboten. Zudem gibt es verschiedene Kochabende.

Das Programmheft liegt in den Tecklenburger Geschäften zum Mitnehmen aus.