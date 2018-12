Rodelbegeisterte strömen herbei

Dann wurde am 19. Februar 1904 wie in vielen anderen Orten ein Bismarckverein gegründet, der selbstverständlich auch einen „Bismarckturm“ plante. Als 1906 während eines heftigen Gewitters durch Blitzeinschlag die Windmühle abbrannte, kaufte der Bismarckverein für 12 000 Reichsmark das weiträumige Grundstück mit dem ausgebrannten Mühlenstumpf. An den Entwürfen für den Ausbau des Mühlenstumpfes als Bismarckturm beteiligte sich unter anderem auch der Worpsweder Maler Hans am Ende, der häufig zusammen mit Otto Modersohn in Tecklenburg weilte.

Vermutlich brachte der nun einsetzende stetig wachsende Ansturm der Rodler den damaligen Landrat Belli, den stets ein gutes Gespür für die Wünsche der Bevölkerung auszeichnete, auf die Idee, einen Rodelverein zu gründen, was er am 8. September 1910 er gemeinsam mit Amtmann Bode und Kreisbaumeister Nöh umsetzte. Der „Tecklenburger Rodelverein e.V.“ wurde in das „Vereinsregister des Kgl. Amtsgerichtes in Tecklenburg“ unter der Nummer VR 14 eingetragen.

Die Stadt Tecklenburg kaufte am Nordhang des Teutoburger Waldes, einige hundert Meter westlich des Bismarckturmes gelegen, für 2500 Reichsmark ein Grundstück und eröffnete im Winter 1911/12 eine über 400 Meter lange Rodelstrecke „für ein schönstes Schlittenvergnügen“.

Planiert und für eine interessante Linienführung mit überhöhten Kurven ausgestattet, begann die Bahn am Kammweg, dem heutigen Hermannsweg, und führte östlich am Hof Bücker vorbei. Die Rodelbegeisterten ließen es aber bald nicht mehr dabei bewenden und rodelten oftmals bis weiter ins Tal hinein, über die alte Ibbenbürener Straße hinweg bis nahe an das Gut Wondahl heran. Als dann noch zu Beginn der 1920er Jahre die ersten Stromleitungen in Tecklenburg gezogen wurden, installierte man bald sogar eine Beleuchtung für die Bahn, um das Rodelvergnügen bis in die Nacht hinein auskosten zu können. Man konnte sogar Tages- und Dauerkarten kaufen. Aus dem ganzen Tecklenburger Land und auch aus Münster und Osnabrück strömten die Rodelliebhaber herbei. Aber obwohl der Rodelverein Streckenaufsichten stellte, blieben auch Unfälle nicht aus. So wird mehrfach in der Tagespresse von „Beinbruch auf der neuen Rodelbahn“ berichtet. Auch die lokalen Zimmerleute und Schmiede profitierten von der Bahn, indem man Schlitten herstellte oder reparierte.

Nachdem der Bismarckverein seine ursprüngliche Idee der Errichtung einer Gaststätte in Eigenregie aufgegeben hatte, kaufte der Gastwirt Wilhelm Meyer vom Bismarckverein das neben dem Turm liegende ungenutzte Grundstück „zum Zwecke der Erbauung einer Restauration“. Im Jahre 1912 wurde die Gaststätte eingeweiht und verwöhnte nunmehr den Bismarckverein, Burschenschaften und im Winter die Rodelbegeisterten mit ihrem Angebot an heißen und kalten Getränken, Speisen und vor allem warmen Räumen. Es wird berichtet, dass von nun an besonders im Winter Tausende zum Teil mit Sondertriebwagen der TWE angereiste Gäste sich dieses Vergnügen nicht entgehen ließen.

Der Neubau der Umgehungsstraßen „Am Weingarten“ und des „Holthauser Damm“ in den 1960er Jahren läutete das Ende ein. Sie durchschnitten mit ihrer Linienführung die schöne Rodelstrecke. Die Stadt Tecklenburg war jedoch weiterhin Eigentümerin des Geländes. Eine Stele mit Bildtafel am Hermannsweg weist heute auf die außergewöhnliche Idee der Rodelbahn hin, an die sich noch manch ein Tecklenburger mit Freuden erinnert.

Der letzte Eintrag im Vereinsregister wurde am 21.01.1930 vorgenommen. Der Vorstand setzte sich zur damaligen Zeit aus dem Vorsitzenden Kreiskommunalbaumeister Nöh, seinem Stellvertreter Studienassessor Kötter und den Beisitzern Bürgermeister Borgstette, Gutsbesitzer Schulte-Übbing, Baumschulenbesitzer Meyer und dem Schreinermeister Frickenstein zusammen. Gelöscht wurde der Tecklenburger Rodelverein im alten, noch handschriftlich geführten, Vereinsregister nicht. Es lässt sich dazu kein entsprechender Eintrag finden. Aber da es nach dem Zweiten Weltkrieg offenbar keinen Ansprechpartner mehr gab, wurde der Verein nicht mehr in das neue Register übernommen.

Die herrliche Lage der „Bismarckhalle“ mit ihrer Aussicht bis über Münster hinweg ließ neben dem Vereinsgeschehen – studentische Korporationen trafen sich hier alljährlich bis in die 1970er Jahre und feierten die Sommersonnenwende und entzündeten das Feuer auf dem Bismarckturm – den Ort zu einem äußerst beliebten Ausflugslokal werden. In den 1930er Jahren übernahm der Kaufmann August Mohrmann nach seiner Heirat mit der Tochter des Hauses die „Bismarckhalle“. Sie waren die Großeltern des jetzigen Besitzers. Inzwischen gab es auch einige Fremdenzimmer im Haupthaus und das Lokal wurde nach Westen hin erweitert. Die Tochter Hannelore Mohrmann heiratete Peter Raber und war die Mutter des jetzigen Eigentümers. Mit Aufnahme des Hotelbetriebes wurde der Name der bisherigen Ausflugsgaststätte in „Hotel Bismarckhöhe“ umbenannt.