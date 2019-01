Eine große Portion Humor

Tecklenburg -

Rotierende Fröhlichkeit herrscht wieder, wenn es heißt „Tecklenburg lacht“. Am Samstag, 9. Februar, gibt es Comedy und Poetry Slam mit sechs Künstlern in sechs Kneipen. Die exzellenten Unterhalter werden den Abend mal kalauernd, mal nachdenklich, aber in jedem Fall kurzweilig und einzigartig gestalten, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Die Künstler werden nach ihren einzelnen Auftritten jeweils die Kneipen wechseln.