Branntwein muss reichlich fließen

Nach Holsches Ansicht wurden die Eheverlöbnisse oder „Thedigungen“, wie sie genannt wurden, sehr feierlich begangen. Diese Feierlichkeit der Veranstaltung bemaß sich für den zeitgenössischen Beobachter wohl in der Anzahl der geladenen Gäste. Zu einer Verlobung wurden sämtliche Verwandte von Seiten der Braut und des Bräutigams, die Nachbarschaft, überhaupt die ganze Bauerschaft, „ja fast das ganze Kirchspiel (Kirchengemeinde)“ eingeladen.

Die Dauer einer solchen Thedigungs- oder Verlobungsfeier wurde von Holsche mit zwei bis drei Tagen angegeben und es sollen dabei in einigen Fällen sogar vier bis sechs Rinder verzehrt worden sein. Vor allem durfte aber – nach Holsches Aussage – an Branntwein und Bier kein Mangel herrschen.

Am zweiten Tag der Feier ging ein Festteilnehmer mit einem Krug aus Steingut durch die Reihen der Gäste. In diesem Behältnis wurden die Hochzeits- oder Thedigungsgeschenke eingesammelt. Die Geschenke warf man bei diesem Vorgang verdeckt in den Krug. Die mit der Sammlung beauftragte Person rief dabei „zwei Taler, drei Taler“ und mehr aus, auch wenn es sich in Wirklichkeit nur um einen Gulden oder Taler gehandelt hatte, den der jeweilige Gast gegeben hatte. Dieses Vorgehen diente dazu, „den Ehrgeiz (der Gäste) rege zu machen“, wie Holsche bemerkt. Bei einer großen Gesellschaft kamen durch diese Art der Sammlung zwei bis drei Krüge voller Münzen zusammen.

Mit diesen finanziellen Gaben der Gäste konnte der Gastgeber, entweder der beherbergende Bauer oder das Brautpaar, die Kosten der Feier bestreiten. Die Höhe des Geschenks bemaß sich an den am ersten Tag gereichten Speisen und Getränken. Da die Sammlung am zweiten Tag durchgeführt wurde, galt derjenige Gast, der am zweiten Tag nicht wieder erschien, als „unanständig“, weil man vermutete, dass sich dieser um die Gabe drücken wollte. Deshalb wurden diese Personen von der übrigen Festgesellschaft mit einer Tragbahre zum Fest geholt.

Allerdings wies Holsche in seiner Darstellung dieses Verlobungsbrauches abschließend darauf hin, dass die von ihm beschriebenen Form der Thedigungsfeier in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht mehr in der früheren Häufigkeit durchgeführt wurde, weil sie mittlerweile (1788) verboten worden war und der Vollzug mit einer „Brüchtenstrafe“ (Geldstrafe) belegt wurde.