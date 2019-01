Kreatives Quartett startet durch

„Nach kreativer Kurvendiskussion und Veränderungen einiger Logarithmusfunktionen kommen ihnen vier Frauen entgegen, die kein mehrstufiges Zufallsexperiment sind“, heißt es in der Ankündigung. Präsentiert werde das tägliche Einmaleins des Lebens, was mit Ergebnisalgebra bestimmt nichts zu tun habe. „Dietutnix“ bringe mit dem Programm „Minus2plus1gleich4“ musikalisch und kabarettistisch alles auf einen Nenner. „Sie kommen in der Umkehrfunktion von Kunst und Volxkabarett ohne Mathematik aus.“

Bei ihren ersten Auftritten haben die Künstlerinnen ihren Neustart selbst thematisiert und sich einer liebevollen, ironischen Betrachtung unterzogen. Ihr Statement war dabei eindeutig: „Wir starten durch mit voller Kraft.“ Und: „Wir spielen bis zum Maximum für unser Publikum.“

Die Regie liegt in den Händen des Ensembles. Dabei ist Heike Knief stärker in Sprechrollen eingebunden. Für Verblüffung sorgt eine ernsthaft aufgebaute Nummer des Kabaretts. Beim Treffen der Frauen großer Staatsmänner, von Trump, Erdogan, Macron kommt es zum Klamauk. „Wir wollen noch politischer werden“, betont Knief. Ideen scheinen den Vieren nicht zu fehlen. Gleichzeitig leben ihre Auftritte von der Leidenschaft und der Liebe zum Kabarett. Das Programm erscheint konzentrierter, weniger bunt, Kostüme spielen eine geringere Rolle. Auf die großartig musikalische und göttlich komische Art und Weise ihres Spiels ist weiterhin Verlass.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Vorführung beginnt am 15. März um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 20 Euro (Abendkasse 22 Euro) bei der Tecklenburg Touristik ( ✆ 0 54 82/93 890, E-Mail info@tecklenburg-touristik.de). Das Kulturhaus ist nicht barrierefrei.