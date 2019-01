Die Sternsinger ziehen von Haus zu Haus

Unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ sammeln die Sternsinger in diesem Jahr für das Projekt „Yancana Huasy“, eine Einrichtung für Kinder mit Behinderung in der peruanischen Hauptstadt Lima. Jährlich besuchen rund 1000 Kinder und Jugendliche mit Behinderung die 1981 gegründete Einrichtung.

Nach staatlichen Angaben leben fünf Prozent der rund 28 Millionen Peruaner mit einer Behinderung. Die Vereinten Nationen gehen mit 8,9 Prozent (2,49 Millionen Menschen) von einer wesentlich höheren Quote aus. Es gibt keine verlässlichen Zahlen darüber, wie viele Mädchen und Jungen weltweit geistig oder körperlich beeinträchtigt sind, aber schätzungsweise sind es über 165 Millionen Kinder.„Menschen sind nicht behindert, sie werden in vielfacher Weise behindert“, hieß es in dem Aussendungsgottesdienst.

Seit dem Start der Aktion „Dreikönigssingen“ vor 60 Jahren kamen bei der größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder bisher mehr als eine Milliarde Euro zusammen. Die Kosten für diese Aktion werden nicht aus dem Spendenaufkommen bestritten, so geht jeder gesammelte Cent in die Hilfe.

Nun ziehen die Kinder von Haus zu Haus und bitten um Geld für ihre Aktion. „C+M+B“ – Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus, schreiben sie an Hauswände.